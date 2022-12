Leerstände bekämpfen: Sanierungs-Erstberatungen auch 2023

Wer ein leerstehendes Gebäude kaufen will, muss oft noch einiges an Geld reinstecken. Seit 2019 gibt es Im Landkreis Hof, den Landkreisen Wunsiedel und Bayreuth sowie der Stadt Hof kostenlose Sanierungs-Erstberatungen. In diesem Jahr haben 22 Personen das Angebot angenommen. Bei den Beratungen beurteilt ein Architekt die vorhanden Bausubstanz und gibt Tipps zur Nutzung. Außerdem berät er in Sachen Energie, gibt eine Kostenschätzung ab und informiert auch über mögliche finanzielle Förderungen. Der Landkreis Hof teilt nun mit, das Angebot der kostenlosen Sanierungs-Erstberatungen gibt es auch im nächsten Jahr weiterhin.

Im Bild von links nach rechts: Leerstandsmanager Landkreis Hof Stefan Stumpf, Hauseigentümer Jürgen Natzheim aus Schauenstein, Architektin Manuela Wich