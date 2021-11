Mehring (dpa/lby) – Im oberbayerischen Mehring (Landkreis Altöttin) ist am frühen Montagmorgen ein Hühnerstall in Brand geraten. Der erst kürzlich fertig gebaute Stall sei noch nicht in Betrieb gewesen – daher seien weder Hühner noch Menschen zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr habe das Feuer gelöscht. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf etwa 140.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

