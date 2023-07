Leblose Frau in Plauener Wohnung: Polizei nimmt Ehemann fest

In einer Wohnung in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße in Plauen hat die Polizei am vergangenen Samstagnachmittag eine leblose Frau in einer Wohnung gefunden. Es handelte sich um die Wohnung des Expartners der 37-Jährigen. Die Polizei konnte den Mann als ihren Ehemann ausmachen. Nach aktuellem Stand schließt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt auch ein Tötungsdelikt nicht aus. Sie hat den 45 Jahre alten Mann daher festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.