Lebkuchen im Sommer?: Kunden greifen schon zu

Wenn ihr beim Wocheneinkauf durch den Supermarkt lauft, seht ihr schon die ersten Lebkuchen in den Regalen. Auch bei EDEKA Bergler in Hof geht es bald mit dem Verkauf los. In den vergangenen Jahren haben die Kunden auch schon im Sommer zugegriffen, sagt Geschäftsführer Jürgen Bergler gegenüber Radio Euroherz. Ende November zieht der Lebkuchenverkauf aber dann richtig an:

Die ersten Lieferungen bekommt Jürgen Bergler demnach Anfang September. Als erstes könnt ihr dann die Lebkuchen von Herstellern aus der Region kaufen, so Bergler weiter.