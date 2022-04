Lebensretter gesucht: Blutspendetermine über die Osterzeit

Immer wieder sind Menschen auf Spenderblut angewiesen. Durch die anhaltende Pandemie und den Beginn der Frühlingszeit, ist die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung aber weiter gesunken. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost appelliert deshalb an alle gesunden Menschen, auch über die Osterzeit Blutspendetermine wahrzunehmen. Im Vogtlandkreis könnt ihr Ostersamstag bis 12:00 Uhr im Förderzentrum in Markneukirchen Blut spenden. Nur so könne die Versorgung auch über die Ostertage aufrechterhalten werden, so das Deutsche Rote Kreuz. Präparate aus roten Blutkörperchen sind maximal 42 Tage lang haltbar – Präparate aus Blutplättchen sogar nur vier bis fünf Tage. Für den Termin müsst ihr euch vorab anmelden. Jeder Spender erhält ein kleines Dankeschön, für den lebensrettenden Einsatz.

Zur Terminvereinbarung geht es hier.

Bitte den Personalausweis nicht vergessen!