Lebensnotwendig: Frau klaut Beatmungsgerät einer 72-Jährigen

Mit einem besonders dreisten Diebstahl hat es die Polizei in Münchberg zu tun. Eine 72-jährige Frau, die auf ein Beatmungsgerät angewiesen ist, hat das Gerät am Samstag (18.03.) Nachmittag kurz an ihrem Platz in einem Münchberger Café zurückgelassen, während sie auf der Toilette war. Als sie zurückgekommen ist, war das für sie lebensnotwendige Gerät weg. Bei einer anderen Frau, die ihr schon vorher aufgefallen war, hat sie das Beatmungsgerät dann in der Einkaufstasche wiedergefunden. Als sie die Frau darauf angesprochen hat, hat die nur „Jetzt haben sie es ja wieder“ gesagt und ist gegangen. Die Fahndung läuft.