Lebenshaltungskosten: Landkreise Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth unter Bundesdurchschnitt

Rente ist nicht gleich Rente. Was sich Ruheständler davon leisten können, hängt stark von ihrem Wohnort ab – so das Ergebnis einer aktuellen Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos. Bei uns in Bayern sind demnach die Lebenshaltungskosten so unterschiedlich wie in keinem anderen Bundesland. Auch wenn das Fichtelgebirge als strukturschwach gilt, lebt es sich hier besonders günstig. In den Landkreisen Wunsiedel, Hof und Tirschenreuth liegen die Lebenshaltungskosten laut der Studie um mehr als zehn Prozent unter dem Bundesdurchschnitt.