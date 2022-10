Lebensbedingungen im Fichtelgebirge: Landkreis Wunsiedel befragt Generation 55+

5000 Personen im Alter von mindestens 55 Jahren bekommen Post vom Landratsamt Wunsiedel. Der Landkreis führt eine Befragung durch, mit dem Ziel die Lebensbedingungen im Fichtelgebirge für Senioren noch besser zu gestalten. Konkret geht es um Themen wie Einkaufsmöglichkeiten, Mobilität, Betreuungsangebote oder Freizeit und Ehrenamt. Die Befragung ist Teil des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts des Landkreises Wunsiedel. Nach der Befragung sollen sich Experten in Workshops mit den Ergebnissen und nötigen Veränderungen beschäftigen. Der Landkreis Wunsiedel sei in einigen Bereichen nicht schlecht aufgestellt, bei anderen Themen gebe es aber sicher noch Nachholbedarf, so der Seniorenbeauftragte des Landkreises, Konrad Scharnagl.