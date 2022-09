Leben und Lernen in Kenia: Ausstellung im Landratsamt Hof

Der Verein „Leben und Lernen in Kenia“ aus Selb engagiert sich seit über 20 Jahren in Kenia. Dort hat der Verein unter anderem ein Schulzentrum mit Tagesklinik und Bücherei aufgebaut und hilft Kindern, Familien und Bedürftigen mit Sponsoring, Mikrokrediten und Unterstützung für die Selbstständigkeit. Im Landratsamt Hof gibt es nun eine Ausstellung unter dem Titel „Leben und Lernen in Kenia“. Hierfür hat der gleichnamige Verein 27 Fotos mit Motiven aus Kenia zur Verfügung gestellt, teilt das Landratsamt Hof mit. Die Ausstellung findet ihr in der Kleinen Galerie im 1. Stock des Hofer Landratsamtes.