Leben mit Demenz: Vortrag in Hof

Wenn ein Angehöriger an Demenz erkrankt, wird das Leben oft auf den Kopf gestellt. Die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz und die Gesundheitsregion plus Stadt und Landkreis Hof wollen die Lebenssituation von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen dauerhaft verbessern. Dabei sollen auch Migranten stärker in den Blick genommen werden. Am Abend (17.30 Uhr) wird ein Vortrag zum Thema Demenz in der VHS Hofer Land angeboten. Es geht dabei um das Krankheitsbild an sich, aber auch um Entlastungs- und Teilhabeangebote. Eine Sprachmittlerin übersetzt den Vortrag auf türkisch. Für den Vortrag müsst ihr euch allerdings anmelden. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website.