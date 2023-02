Leben des Dietrich Bonhoeffer: Theaterstück für Schulklassen in Plauen

Die Zeit des Nationalsozialismus steht in den Schulen selbstverständlich auf dem Stundenplan. Nur Bücher zu wälzen, ist für die Schüler aber langweilig. Für das Verständnis ist es oft leichter, wenn etwas anschaulich präsentiert wird. Das Theater Plauen zeigt am Abend deshalb ein Stück zum Leben und Werk von Dietrich Bonhoeffer. Der Theologe beteiligte sich damals selbst am Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Das Stück „Von einem, der auszog, kein Nazi zu werden“ beginnt um 19.30 Uhr. Eine zweite Vorstellung findet morgen um 10 Uhr statt. Die beiden Veranstaltungen sind kostenlos.

