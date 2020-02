Leben auf dem Mars? Hof hilft bei der Suche mit

Die Frage, ob Leben auf dem Mars existiert, beschäftigt die Menschheit schon lange. Bei der Suche nach einer Antwort hilft jetzt das Landesamt für Umwelt in Hof mit. Das Bohrkernarchiv hat für eine Studie Gesteinsproben aus dem Nördlinger Ries zur Verfügung gestellt. Dort ist vor 15 Millionen Jahren ein Meteorit eingeschlagen. Dadurch hat sich ein alkalischer Sodasee gebildet. Dieser könne mit hoher Wahrscheinlichkeit Leben ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung. Im Sommer schickt die NASA einen Roboter zum Mars, der auf die Suche nach ähnlichen Seen gehen soll. Dafür hat ein internationales Forscherteam die Gesteinsproben untersucht.