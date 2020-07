LearningCampus-Ferienfreizeit: Auch in diesem Sommer wieder

In Sachsen und Thüringen ist heute der erste offizielle Ferientag … in den kommenden sechs Wochen ist da normalerweise eher Entspannen (…)

Schule statt Ferien: Sommerschule in Sachsen

Der Fichtelgebirgskrimi „Siebenstern“ ist in den Kinos der Euroherz-Region ein echter Renner gewesen. Seit die Kinos geschlossen sind, (…)

Was man sonst nur Paris, Venedig oder São Paulo kennt, will der nigerianische Künstler Emmanuel Eni im kommenden Jahr ins (…)

Fichtelgebirge: Nigerianischer Künstler will Biennale organisieren

Kinder-Kulturbeutel Fichtelgebirge: Gegen die Langeweile daheim

Kreativ sein und aus einer Not eine Tugend machen – so ist es sicherlich vielen Menschen in der Corona-Krise gegangen. (…)