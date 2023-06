LEADER-Programm: Landkreis Tirschenreuth erhält weitere Förderung

Um Projekte umzusetzen, sind Landkreise und Städte oft auf finanzielle Hilfe angewiesen. Im Rahmen des LEADER-Programms hat der Landkreis Tirschenreuth in den Jahren von 2014 bis 2022 2,5 Millionen Euro an Fördergeldern bekommen. Damit hat er als eins von insgesamt 36 Projekten unter anderem einen Co-Working-Space in Kemnath realisiert. Der Landkreis hat sich auch für eine weitere Förderperiode beworben und die Jury mit seiner lokalen Entwicklungsstrategie überzeugt. Die Verantwortlichen warten jetzt noch darauf, dass die Förderrichtlinien stehen und sie die Förderanträge stellen können.