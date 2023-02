Lawinengefahr in den Alpen und Hochwasserwarnung in Franken

Die Gefahr von Lawinen war auch am Wochenende in den bayerischen Alpen hoch. Während der vergangenen Tage seien vor allem im Allgäu und ab einer Höhe von 1400 Metern vermehrt Lawinen abgegangen, teilte der Lawinenwarndienst (LWD) am Samstag mit. Diese seien hauptsächlich durch Wintersportler ausgelöst worden. Schwer verletzt wurde nach Angaben des LWD zunächst niemand, anders als in Österreich, wo es auch Tote gab.

Die Hochwasserlage im Norden und Osten Bayerns beruhigte sich am Wochenende etwas, überflutete Felder waren laut Hochwassernachrichtendienst aber noch möglich.