Lawine verschüttet Frau in Chiemgauer Alpen

Ruhpolding (dpa/lby) – Eine Lawine hat eine Frau in den Chiemgauer Alpen verschüttet und schwer verletzt. Die 41-Jährige war am Gipfel des Hochgern in eine steile Rinne abgestürzt und mehrere hundert Meter den Hang hinabgerutscht, wie die Bergwacht Ruhpolding am Freitag mitteilte. So habe sie die Lawine ausgelöst. Ein Schneeschuhgeher sah das Unglück und setzte einen Notruf ab.

Die Frau konnte am Freitagvormittag mithilfe eines Hubschraubers gerettet und in ein Klinikum gebracht werden. Da nicht bekannt war, ob weitere Menschen verschüttet waren, wurde ein Lawineneinsatz mit Polizeihubschrauber und Lawinenhundeführer gestartet. Wie sich herausstellte, war aber sonst niemand in Gefahr. In den Chiemgauer Alpen herrschte am Freitag Lawinenwarnstufe 2 – also mäßige Lawinengefahr.

