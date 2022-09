Laver Cup weiter offen: Berrettini und Fritz gewinnen Spiele

Die Welt-Auswahl darf beim Laver Cup der Tennisprofis weiter auf den ersten Sieg hoffen. Nach den beiden ersten Einzeln des zweiten Tages steht es zwischen dem Team Europa und den besten Spielern aus dem Rest der Welt 4:4.

Zum Auftakt setzte sich der Italiener Matteo Berrettini gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime im Match Tiebreak mit 7:6 (13:11), 4:6, 10:7 durch und brachte die Europäer damit in Führung. Danach bezwang der Amerikaner Taylor Fritz den Briten Cameron Norrie im Match Tiebreak mit 6:1, 4:6, 10:8 und sorgte für den Ausgleich. Die bisherigen vier Auflagen des Teamwettbewerbes hatten allesamt die Europäer gewonnen.

Am späten Freitagabend hatte Roger Federer seine große Karriere in London beendet. An der Seite von Rafael Nadal musste sich der 41 Jahre alte Schweizer in seinem letzten offiziellen Spiel dem US-Duo Jack Sock und Frances Tiafoe im Match Tiebreak mit 6:4, 6:7 (2:7), 9:11 geschlagen geben.