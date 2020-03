Lautstarker Streit führt Polizei zu Marihuana

Elsenfeld (dpa/lby) – Ein lautstarker Streit hat die Polizei in Unterfranken zum Rauschgift Marihuana geführt. Ein Nachbar hatte in der Nacht auf Samstag die Beamten gerufen, weil sich in einer Wohnung in Elsenfeld (Landkreis Miltenberg) fünf Männer laut stritten, wie die Polizei mitteilte. Vor Ort nahmen die Beamten den Geruch von Marihuana wahr und entdeckten eine geringe Menge des Rauschgifts in einem Tabakbeutel. Laut einem Polizeisprecher müssen sich die Streithähne nun wegen des illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.