Lauterbach: Sommer-Corona-Welle ist da

Kommt im Herbst die nächste Corona-Welle? Falls ja, will der Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorbereitet sein - und bereits (…)

Lauterbach will für Herbst Option für Maskenpflicht

Wieder mehr erfasste Corona-Infektionen in Deutschland

Corona-Subtypen häufiger: Warnung vor mehr Infektionsdruck

In den letzten beiden Corona-Jahren hat sich das Infektionsgeschehen in der warmen Jahreszeit entspannt. Dass muss allerdings in diesem (…)