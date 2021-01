Lauterbach gegen Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte

Berlin (dpa) – In Bayern muss ab der kommenden Woche in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine FFP2-Maske getragen werden (…)

Virologe: Masken-Regelung in Bayern wohl weltweit einmalig

München (dpa/lby) – Der Deutsche Skilehrerverband (DSLV) fordert in der Pandemie eine angemessene finanzielle Unterstützung für (…)

München (dpa/lby) – Im Kampf gegen das Coronavirus will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Arbeitgeber im Freistaat (…)

Söder will Wirtschaft zu mehr Homeoffice drängen

Nach rechtem Beifall: Gastronom will Lokal doch nicht öffnen

Gmund am Tegernsee (dpa/lby) – Eigentlich wollte der Gastronom Hans Becker sein Bistro in Gmund am Tegernsee aus Protest gegen (…)