Lauterbach empfiehlt vierte Corona-Impfung auch unter 60

Es ist Sommer, das Leben findet größtenteils draußen statt, aber Corona will in diesem Jahr einfach nicht weichen. Die Zahl der (…)

Trotz der warmen Sommermonate bewegen sich die Corona-Fallzahlen in Deutschland weiter auf einem hohen Niveau. Das macht sich jetzt (…)

RKI: Zahl der Ausbrüche in Heimen steigt wieder deutlich

Die Sommerwelle rollt und eine Verschnaufpause in der Corona-Pandemie ist erstmal nicht in Sicht. Wann und für wen könnte eine zweite (…)

RKI: Keine Hinweise auf schwerere Corona-Verläufe durch BA.5

Seit Mitte Juni ungefähr steigt die Kurve der Intensivpatienten mit Covid-19 in Deutschland wieder an, auf über 1000. Liegt das an (…)