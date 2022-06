Lauter Knall in Issigau: Bagger brennt auf Firmengelände aus

Ein lauter Knall hat am Abend (29.6., 19.45 Uhr) die Anwohner in Issigau im Landkreis Hof aufgeschreckt. Sie haben daraufhin beobachtet, wie eine Rauchwolke über dem Firmengelände eines Sägewerks aufgestiegen ist. Ein Bagger war in Flammen gestanden. Während die Anwohner den Notruf gewählt haben, hatte sich bereits die Freiwillige Feuerwehr auf den Weg gemacht. Sie hatte den Knall nämlich auch gehört. Trotz des schnellen Eingreifens ist der Bagger weitestgehend ausgebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt aus. Den Sachschaden schätzt sie auf rund 100.000 Euro.