Lauter Knall: Geldautomatensprengung in Regnitzlosau

Einige Anwohner in Regnitzlosau im Landkreis Hof haben in der Nacht gegen 3 Uhr vermutlich einen lauten Knall gehört. Wie die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Nachfrage bestätigt, hat es sich dabei erneut um eine Geldautomatensprengung gehandelt. Weitere Details sind im Moment nicht bekannt. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Erst gestern haben Unbekannte einen Geldautomaten in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth gesprengt. Vor zwei Wochen gab es einen ähnlichen Vorfall in Töpen im Landkreis Hof.