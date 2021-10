Vilshofen (dpa/lby) – Ein Zigarettenautomat ist am frühen Samstagmorgen in Vilshofen (Landkreis Passau) explodiert. Die Anwohner seien durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand. Die Vermutung, dass der Automat am Parkplatz eines Supermarktes gesprengt worden sein könnte, hätte sich nicht bestätigt. Grund der Explosion sei ein technischer Defekt im Inneren des Automaten gewesen.

© dpa-infocom, dpa:211030-99-795255/2