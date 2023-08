Laura Pausini verbringt gern Zeit im Bett

Die italienische Pop-Sängerin Laura Pausini (49) verbringt ihre Zeit sehr gerne im Bett. «Ich liebe es, Zeit im Bett zu verbringen. Ich schlafe im Bett, arbeite im Bett, lese im Bett, schreibe im Bett … Und ich hasse das Morgengrauen», erzählte die Grammy-Preisträgerin im Interview der spanischen Zeitung «El Mundo» auf die Frage nach ihren Hobbys.

Pausini verriet auch, dass sie sehr gern esse, aber überhaupt nicht kochen könne, dass sie Horoskope liebe und gern verschiedene Musikrichtungen ausprobiere. Reggaeton gehöre aber nicht dazu. «Ich mag keine Lieder mit Texten, in denen Schimpfwörter vorkommen, die zum Konsum von Drogen oder Gewalt auffordern, die expliziten Sex verkaufen. Ich mag sie nicht, ich höre sie mir nicht an und natürlich würde ich sie auch nicht singen.»

Die Mutter einer Zehnjährigen hat weltweit mehr als 75 Millionen Tonträger verkauft. Sie wurde mit mehreren Latin Grammys ausgezeichnet und erhielt als erste Italienerin überhaupt einen Grammy Award, als sie 2006 für «Resta in Ascolto» in der Kategorie Best Latin Pop Album gewann. Pausini hat auch in Deutschland viele Fans, sie ist aber vor allem in ihrer Heimat und im Süden Europas, darunter in Spanien und Portugal, ein Superstar.