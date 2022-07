Laufen, Schwimmen, Radfahren: GEALAN-Triathlon am Hofer Untreusee

Während den meisten schon eine Sportart reicht, messen sich Athleten am Untreusee in Hof gleich in drei Disziplinen. Am Wochenende findet wieder der GEALAN-Triathlon der IfL Hof statt. Los geht es heute um 14 Uhr (SA) mit dem Stadtwerke Kinder- und Jugendtriathlon. Morgen gehen dann die Erwachsenen an den Start. Unter anderem auch wegen der schwierigen weltpolitischen Lage war es den Organisatoren wichtig, den Triathlon in diesem Jahr wieder unter normalen Bedingungen auszutragen:

… so Sebastian Ott, Chef des Organisationsteams der IfL Hof.

Die Sportevents am Untreusee bringen auch einige Änderungen im Busverkehr mit sich. Die Busse der Linien 1 und 8 sowie die Spätverkehrslinie 14 umfahren die Haltestellen Frankenbergweg und Untreusee. Heute sind die Änderungen ganztägig, am Sonntag bis ca. 16.30 Uhr.