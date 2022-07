150 bis 200 Kästen Bier sind in einer Rechtskurve von einem Laster gefallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Staatstraße bei Kasendorf (Landkreis Kulmbach) am Montagmittag mit Bier «getränkt». Die Einsatzkräfte säuberten und sperrten die Straße für mehrere Stunden. Laut Polizei bekommt der 58-jährige Fahrer ein Bußgeld wegen nicht ausreichend gesicherter Ladung.