Lastwagen kracht in Schulbus: Lastwagenfahrer eingeklemmt

Breitbrunn (dpa/lby) – Ein Lastwagenfahrer ist in Breitbrunn (Landkreis Rosenheim) frontal in einen Schulbus gekracht. Der 22-Jährige war nach Polizeiangaben am Donnerstagmorgen mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem Schulbus kollidiert. Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem Lkw eingeklemmt. Er musste befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 41 Jahre alte Fahrer des Schulbusses kam ebenfalls mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren keine Schüler im Bus.