Lastwagen kommt von Autobahn ab und kippt um

Freising (dpa/lby) – Ein angetrunkener Kraftfahrer ist am Montagmorgen auf der Autobahn 92 in Oberbayern mit seinem Lastwagen von der Straße abgekommen und umgekippt. Zeugen berichteten nach Polizeiangaben, dass der 44-Jährige vor dem Unfall nahe dem Dreieck München-Flughafen bei Freising in Schlangenlinien gefahren war. Ein Alkoholtest bei dem unverletzten Fahrer ergab 0,6 Promille, wie die Polizei mitteilte. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Wie ein Sprecher sagte, ließen sich zwei Autofahrer, die an der Unfallstelle vorbeifuhren, offenbar von dem verunglückten Lastwagen ablenken und verursachten dadurch ebenfalls Auffahrunfälle mit Blechschäden. Auf einer Länge von zehn Kilometern sei der Verkehr zunächst nur zähflüssig gelaufen. Der umgekippte Lastwagen war mit Bentonit beladen, das nach Polizeiangaben erst abgepumpt werden musste, um das Fahrzeug bergen zu können. Dies sollte bis zum Nachmittag dauern.

© dpa-infocom, dpa:210308-99-734469/2