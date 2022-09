Lastwagen fährt in Wohnmobil: Polizist und Fahrerin verletzt

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 92 bei Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) gegen ein auf dem Standstreifen stehendes Wohnmobil gefahren. Ein Polizist und die Fahrerin des Wohnmobils wurden bei dem Aufprall am Dienstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen in ein Krankenhaus. Der Wohnwagen sei in einen Graben geschleudert und stark beschädigt worden.

Laut Mitteilung hatten die Polizisten auf dem Standstreifen gerade einen Unfall aufgenommen. Der 52-jährige Lastwagenfahrer sei aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Spur abgekommen und gegen das Wohnmobil geprallt.

Die A 92 war in Richtung München zeitweise komplett gesperrt, teilte die Polizei mit. Es habe bis in die Abendstunden kilometerlangen Stau gegeben. Es sei ein Schaden von rund 120 000 Euro entstanden.