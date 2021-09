Nürnberg (dpa/lby) – Die A9 in Richtung München ist auf der Höhe der Anschlussstelle Nürnberg komplett gesperrt worden. Grund dafür sei der umgekippter Anhänger eines Lastwagens, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Anhänger wird laut Polizei wieder aufgerichtet, die Autobahn blieb am Montagmorgen aber zunächst gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

