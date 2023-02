Laster mit tonnenweise Schokolade kippt auf der B8 um

Ein Laster mit über zwei Dutzend Tonnen Schokolade ist auf der B8 umgekippt. Der 37-jährige Fahrer verlor am Samstagabend wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über seinen 40 Tonnen schweren Lkw, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Sattelzug kippte um und blieb in einem Vorgarten in Scheinfeld (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) liegen. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Für die Bergung war die B8 mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 46.000 Euro.