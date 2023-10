Laster brennt komplett aus: 160.000 Euro Schaden

Der Lastwagen eines 64-Jährigen ist auf der A8 im Landkreis Augsburg komplett ausgebrannt und es ist ein Schaden von rund 160.000 Euro entstanden.

Der Fahrer hatte am Samstagvormittag während der Fahrt starken Rauch an seinem Lkw bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr auf den Standstreifen, wo der Laster innerhalb kürzester Zeit komplett ausbrannte. Der Fahrer konnte sich in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Mutmaßlich löste ein Defekt am Motor den Brand aus, wie es am Sonntag hieß.

Die Autobahn wurde nach den Angaben bei Zusmarshausen wegen des starken Rauchs in beide Richtungen gesperrt. In Richtung Stuttgart war die Fahrbahn wegen der Bergung und Reinigung sogar bis in den Samstagabend gesperrt.