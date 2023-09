Lastenräder: Stadt Marktredwitz startet Online-Befragung

Die Stadt Marktredwitz beteiligt sich seit über einem Jahr am Modellprojekt „Lastenrad Bayern“. Insgesamt gibt es zehn Lastenräder und fünf Stationen. Jetzt will die Stadt wissen, wie die Bürger das Projekt annehmen. Dazu hat sie gemeinsam mit dem Bayerischen Verkehrsministerium eine Online-Befragung gestartet. Konkret geht es darum, wie die Nutzung von Lastenrädern auch Autofahrten ersetzen kann. Ab heute könnt ihr den Online-Fragebogen ausfüllen. Für die Befragung müsst ihr ca. fünf bis zehn Minuten Zeit einplanen. Sie endet am 2. Oktober.

Zur Umfrage geht es hier.