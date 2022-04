Die Stadt Plauen will dieses Jahr zum 900. Stadtjubiläum mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen aufwarten. Ein Highlight ist eine Laserprojektion am Rathausturm. Sie soll bis Oktober täglich wechseln. Wegen des schlechten Wetters hat sich der Starttermin verzögert. Aus dem Plauener Rathaus heißt es aber, dass es heute losgehen soll. Oberbürgermeister Steffen Zenner setzt die Lichtschau für das Jubiläum900 um 20.30 Uhr symbolisch in Gang.