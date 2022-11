Langzeitarbeitslose fit machen: Mitmach-Manufaktur der Diakonie Hochfranken eröffnet

Die Diakonie Hochfranken will Langzeitarbeitslose wieder fit für den Arbeitsmarkt machen. Dazu eröffnet sie heute (MO) um 12 Uhr 30 das Zeitwerk Mitmach-Manufaktur in Hof. Dort bereiten Menschen unter Anleitung unter anderem Möbel und Kleidung auf. Die Produkte gehen dann in den Verkauf. Außerdem sollen die Teilnehmer Dinge wie Matschküchen und Hochbeete bauen. Damit sollen sie ihr handwerkliches Geschick trainieren. Durch die ganzen Maßnahmen will die Diakonie das Selbstwertgefühl der Teilnehmer steigern, damit sie wieder auf dem regulären Arbeitsmarkt Fuß fassen können.