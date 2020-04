Langsame Schulöffnungen: Hofer Schulamt arbeitet an Konzepten

Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, dass der Schulbetrieb wieder schrittweise hochfährt. Ab dem 27. April erstmal mit den Prüflingen. Wie es in der Praxis weitergehen könnte:

Wie viele Schüler können in eine Klasse? Welche Hygieneregeln müssen gelten? Wie laufen die Pausen ab? Mit diesen Fragen beschäftigt sich jetzt Stefan Stadelmann vom Hofer Schulamt. Er erwartet im Gespräch mit Radio Euroherz, dass bis Pfingsten der Unterricht so ablaufen könnte: Ab 11. Mai können wieder Vorabschlussklassen und vierte Klassen in die Schule. Die Schüler sitzen weiter auseinander und könnten im Schichtsystem büffeln: Drei Stunden die erste Gruppe und drei Stunden die nächste. Außerdem gibt es ja auch weiterhin Homeschooling und Notbetreuung. Die ist laut Stadelmann übrigens wenig nachgefragt. Im Hofer Land nutzt das etwa ein Kind pro Schule.