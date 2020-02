Langlauf-Titel für Duos Carl/Fräbel und Eisenlauer/Bögl

Oberstdorf (dpa) – Victoria Carl und Antonia Fräbel bei den Frauen sowie Lucas Bögl und Sebastian Eisenlauer bei den Männern haben sich die deutschen Ski-Langlauf-Meistertitel im Teamsprint gesichert. Die beiden Duos setzten sich zum Abschluss der Titelkämpfe am Sonntag in Oberstdorf im Allgäu durch. Am Freitag hatten Richard Leupold und Laura Gimmler die Sprints gewonnen, am Samstag setzten sich Pia Fink und Friedrich Moch auf den WM-Strecken von 2021 in den Freistil-Einzeln gegen die Konkurrenz durch. Bei der gleichzeitig stattfindenden Ski Tour in Skandinavien hatten die deutschen Langläufer pausiert.