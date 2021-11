Langjähriger Hofer Dekan: Günter Saalfrank geht in den Ruhestand

17 Jahre lang ist er Hofer Dekan gewesen, jetzt geht er in den Ruhestand: Günter Saalfrank verabschiedet sich morgen (Sonntag) in einem Gottesdienst um 14 Uhr in der Michaeliskirche in Hof. Geboren ist Saalfrank in Naila. Er war unter anderem kirchlicher Hörfunkredakteur für Radio Euroherz. Zum Schluss hat er einen besonderen Wunsch für alle Hofer:

Gemeinsam mit seiner Frau zieht er jetzt nach Bayreuth. Als neuer Dekan in Hof folgt Saalfrank Andreas Müller nach. Er ist 54 Jahre alt und war bisher Pfarrer in Unna.