Langfinger ermittelt: Polizei Tirschenreuth vermeldet Erfolge

Scheunen, Gartenhäuschen oder Opferstöcke – auf diese Objekte haben es Diebe in diesem Jahr gleich mehrfach im Landkreis Tirschenreuth abgesehen. Die Polizei kann nun erste Erfolge vermelden.

Konkret geht es um einen Opferstock in der Steinbergkirche in Bärnau, den ein Täter im Juni aufgebrochen und das Geld herausgenommen hat. Im September wollte jemand den Grablichtautomaten auf dem Friedhof in Tirschenreuth aufbrechen. Das ist dem Täter nicht gelungen, er ließ aber eine Gerüststange und einen Schraubenzieher zurück.

Die Polizei konnte nun zwei Männer ermitteln, die auch schon in der Vergangenheit damit aufgefallen sind. Gleichzeitig bittet sie alle, denen etwas Verdächtiges auffällt, sich jederzeit zu melden.