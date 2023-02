Langes Warten auf den Lappen: Stadt Hof will in Führerscheinstelle nachbessern

Sich bei einer Fahrschule anmelden, die nötigen Fahrstunden absolvieren… erst die theoretische, dann die praktische Fahrprüfung – für die meisten von uns der normale Lauf der Dinge. In Hof müssen Fahranfänger aktuell aber teils mehrere Monate warten, um ihren Führerschein überhaupt erst beantragen zu können.

Die Führerscheinstelle ist überlastet. Dort stauen sich die Anträge aufgrund von Personalengpässen und der laufenden Umtauschfristen für ältere Papierführerscheine. Die Stadt Hof hat nun Besserung angekündigt. Seit Anfang des Monats könnt ihr eure Unterlagen zum Führerschein-Umtausch auch ohne Termin im Bürgerzentrum abgeben. Damit ist wieder Zeit und Platz für andere Anliegen da, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer bereits einen Termin dazu vereinbart hat, bekommt einen Anruf. Die Bearbeitung kann aber trotzdem dauern und die Stadt Hof bittet, pünktlich zu Terminen zu kommen, um Wartezeiten kurz zu halten. Außerdem will sie perspektivisch einen Onlineservice für die Führerscheinstelle einrichten, damit ihr eure Anträge künftig online stellen könnt.