Langer Teich in Selb: Saison wegen guten Wetter verlängert

Dass die Temperaturen in der Euroherz-Region nochmal so mild werden, hätten nach den kühlen Wochen wahrscheinlich die wenigsten vermutet. Das Waldbad langer Teich in Selb reagiert darauf. Die Saison wäre eigentlich heute (DI) zu Ende gegangen. Wegen des guten Wetters geht sie aber jetzt in die Verlängerung – noch bis zu 27.09. Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch freut sich, dass der Lago in der Saison trotz der Hygienevorschriften so gut angenommen wurde. Auch durch die Disziplin der Besucherinnen und Besucher stehe der Verlängerung nichts im Wege.