Lange Wimpern & Knopfaugen: Alpaka-Baby im Hofer Zoo geboren

Lange Wimpern, dunkle Knopfaugen und kuschlige, hellbraune Wolle: Der Hofer Zoo hat am Sonntagmorgen süßen Nachwuchs begrüßt.

Alpakastute Saris hat ihr Baby zur Welt gebracht. Bei Alpakas dauert so eine Schwangerschaft gut 340 Tage, also über elf Monate. Saris hat gestern die etwas kühleren Morgenstunden für die Geburt ihrer Tochter genutzt. Die kleine Alpaka-Dame habe die Herzen der Tierpfleger direkt erobert, heißt es vom Hofer Zoo.

© Zoologischer Garten Hof