Lange Schlagen an Schnellteststationen im Vogtland: Landkreis verteidigt Vorgehen

Zwei Stunden haben manche Menschen teilweise auf ihren Schnelltest warten müssen, so groß ist der Ansturm an den Testzentren heute im Vogtland gewesen. Ein negativer Test ist Pflicht, um den Friseur, die Fußpflege oder Fahr- und Musikschulen besuchen zu können. Landrat Rolf Keil verteidigt dieses Vorgehen in einer aktuellen Mitteilung. Die Alternative wäre gewesen, die Branchen heute wegen der hohen Corona-Zahlen nicht öffnen zu dürfen. Um die Situation zu verbessern, sollen künftig auch Schnelltests in Apotheken möglich sein. Außerdem will der Vogtlandkreis die Öffnungszeiten ausweiten. Wer das kostenlose Angebot annehmen will, soll sich bitte ans Landratsamt in Plauen wenden.