Lange Nacht der Demokratie: Vogtland in Mödlareuth dabei

Morgen ist Tag der deutschen Einheit. Schon heute (Samstag, 02.10.) gibt es besondere Aktionen in Mödlareuth. Bei der Langen Nacht der Demokratie finden unter anderem Theater- und Graffiti-Workshops statt. Zudem gibt es Führungen durch die ehemaligen Grenzanlagen und einen musikalischen Zeitzeugenbericht über den Widerstand in der DDR. Am Tag der deutschen Einheit selbst findet ab 12 Uhr im Ortskern ein „Fest der Demokratie“ statt. Dort gibt es verschiedene Aktions- und Infostände sowie eine Programm auf der Bühne.