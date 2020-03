Landwirtschaftliche Maschine kippt um: Achtjähriger tot

Freystadt (dpa/lby) – Bei einem Unfall mit einer landwirtschaftlichen Maschine ist in Freystadt (Landkreis Neumarkt) ein Achtjähriger tödlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Betreiber eines landwirtschaftlichen Anwesens mit dem Jungen – seinem Sohn – mit Reparaturarbeiten an der Maschine beschäftigt. Aus bislang nicht geklärter Ursache kippte das Gerät um und fiel auf das Kind, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Junge erlitt schwere Verletzungen im Kopfbereich. Er wurde per Hubschrauber in ein Klinikum gebracht, wo er kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag. Sein Vater wurde mit Verletzungen an den Beinen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.