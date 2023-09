Landwirtschaftliche Lehranstalten: Bezirk Oberfranken feiert Richtfest für Mehrzweckhalle

Der Bezirk Oberfranken bildet Landwirte aus dem Regierungsbezirk im Bedienen von landwirtschaftlichen Maschinen und in den Bereichen Ackerbau und Mutterkuhhaltung aus. Dafür gibt es in Bayreuth die landwirtschaftlichen Lehranstalten. Am Vormittag (11 Uhr) feiert der Bezirk dort Richtfest für die neue Mehrzweckhalle. Die Halle mit einer Grundfläche von fast 900 Quadratmetern soll unter anderem als Lager für Getreide, Heu und Stroh dienen. Sie wird aber auch eine kurzfristige Unterstellmöglichkeit für landwirtschaftliche Maschinen sein. In Zukunft folgt noch ein neues Stallgebäude.