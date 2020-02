Landwirtschaft im Vogtland: Land-Union Sachsen vor Ort

Ob die Stromtrasse SüdOstLink, Billig-Preise in Supermärkten oder sauberes Grundwasser. Die Politik beschäftigt sich mit der Landwirtschaft. Auch im Vogtland. Dort trifft sich Landrat Rolf Keil heute (FR) mit dem Vorstand der Land-Union Sachsen zu einem Arbeitsbesuch im Vogtlandkreis. Unter dem Motto Landwirtschaft im Vogtland – mit dem Blick nach vorn besuchen sie verschiedene Stationen. Sie kommen an der Agrargenossenschaft Oberes Vogtland in Adorf, an der Rubinmühle Vogtland in Plauen und am Mechelgrüner Technikzentrum MTZ vorbei.