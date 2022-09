Landwirte aus dem Hofer Land: Regierung vergibt Zeugnisse

95 Landwirte haben in Oberfranken ihre Ausbildung zum Landwirt erfolgreich abgeschlossen. Die Regierung von Oberfranken wird den Absolventen am Vormittag im Rahmen der Freisprechungsfeier ihre Berufsschulzeugnisse übergeben. Die Feier für die Absolventen aus den Landkreisen Hof, Bayreuth, Kulmbach und Wunsiedel findet in Himmelkron statt. Die Absolventen haben eine dreijährige duale Ausbildung hinter sich. Ein Jahr davon waren sie Vollzeit in der Berufsschule. Die anderen beiden Jahre haben sie in landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieben verbracht. Ihnen wurden unter anderem Kenntnisse in den Bereichen Nahrungsmittelproduktion, Flächenbewirtschaftung und der Erntearbeit vermittelt.