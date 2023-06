Landwirt rettet Tiere vor Feuer und wird selbst verletzt

Bei einem Feuer in Oberfranken ist ein Landwirt bei der Rettung seiner Tiere leicht verletzt worden. Am Mittwochabend brannten in Kulmbach zwei Scheunen und ein Wohnhaus aus noch unbekannter Ursache nieder, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Demnach rettete der Landwirt seine Tiere aus den Scheunen und erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr evakuierte die Bewohner des Wohnhauses und der anliegenden Gebäude. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im höheren sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.